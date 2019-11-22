بالفيديو .. شابة تصفع عون امن دفاعا عن والدها المقعد

أقدمت شابة على صفع عون الامن دفاعا عن والدها المقعد على كرسي عقب منعهم من الدخول إلى مدينة سبتة بالحدود المغربية الاسبانية.

وأظهر الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل كيف أسقط عون الامن والد المرأة المقعد أرضا وسط صراخ إبنته وأمرهم بمغادرة المكان.

كما كشفت اللقطات المصورة إشتباك الشابة مع عون الامن الذي منعها هي ووالدة من دخول مدينة سبتة الحدودية.

وحسب ماتم تداوله فإن الشابة حامل في شهرها الخامس قامت بصفع عون الامن، احتجاجا على المعاملة الغير الانسانية لوالدة.

هذا وقد تم توقيف الإمراة بتهمة إهانة موظف بالزي الرسمي اثناء تأدية مهامه، فيما تضامن معها جمعيات حقوقية، مطالبة بإطلاق صراحها.