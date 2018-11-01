بالفيديو.. شاب جزائري يحذر من “محتالة” تدعي التكفل بملفات الدراسة في كندا

بث المواطن الجزائري معاذ مازاري المقيم بالصين فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي.

قال معاذ انه تعرض لعملية احتيال بعد إيداعة ملف تأشيرة دراسة في كندا.

من قبل السيدة نورة بوهالي اليت قال انها ادعت تكفلها بملفات الجزائريين الذين يريدون الدراسة في كندا.

وبعد اتصاله بها قدم لها 2000 دولار، وبعد 6 اشهر قالت له انه لايمنكه التسجيل خلال عام جانفي 2019.

واقترحت عليه انها تعيد له امواله بعد شهر من توقيف العملية معها.

وبعد شهر قالت له انها لن تعيد له أمواله، وحذر معاذ الطلاب الجزائريين من التعامل مع هذه السيدة .

وقال انه يتحدى حتى بعض القنوات الجزائرية التي مرت هذه السيدة عبرها للترويج لما اسماه “احتيال”.