بالفيديو.. شارف:”برمجة مُباريات الكأس أخلطت تربص المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة”

أقر “بوعلام شارف” مُدرب المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة بصعوبة تسيير التربص الحالي للخضر بسبب مُباريات كأس الجمهورية.

وقال “شارف” للموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد إنهزام أشباله ضد منتخب “تونس” لأقل من 21 سنة بهدف وحيد.

“كان من الصعب تنظيم هذا التربص لأن طلب الإتحادية التونسية جاء مُتأخرا لكن ردنا كان إيجابي بشرط إجراء لقاءين وديين”.

وأضاف شارف:”برمجة مُباريات كأس الجمهورية سواء للفئات الشبانية أو فئة الأكابر أثر فينا خلال لقاء تونس الودي”.

“بعض اللاعبين اللذين خاضوا المباريات يوم السبت لم يتمكنوا من إسترجاع إمكانياتهم البدنية قبل اللقاء الودي الذي جرى أمس”.

وختم:”جربنا العديد من اللاعبين اللذين لم نشاهدهم من قبل في لقاء تونس الودي”.