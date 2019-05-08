بالفيديو.. شاهد بطل العالم مُندهش:”عطال ظاهرة”

وصف النجم الدولي الفرنسي السابق “كريستوف دوغاري” لاعب المنتخب الوطني وفريق “نيس” “يوسف عطال” بالظاهرة.

وقال بطل العالم سنة 1998 رفقة “فرنسا” خلال تحليله لمبارة “نيس” ضد “باريس سان جيرمان” على قناة “آرامسي” الفرنسية.

“تمتعت بمشاهدة عطال ضد البياسجي، إنه لاعب بحيوية مذهلة ويُقدم كرة قدم من عالم آخر”.

“جاء إلى البارك دي برانس ويلعب ضد باريس سان جيرمان دون عقدة، تجده في كل مكان.. إنني أحب هذا اللاعب”.

“عطال كان في كورتري وقبلها في نادي بارادو وفي موسمه الأول بفرنسا يُقدم هذه المستويات.. إنه ببساطة ظاهرة”.