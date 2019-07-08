بالفيديو: شباب يجرّون فتاة بسيارتهم لسرقة هاتفها النقال في عنابة!

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك” مقطع فيديو، لشباب على متن سيارة، يسرقون هاتف فتاة بطريقة وحشية.

وحسب الفيديو، فإن عملية السرقة، تمت في الطريق السيار سيدي عاشور بولاية عنابة.

ويظهر في المشاهد، شباب داخل سيارة من نوع “بيجو”، يسرقون هاتف فتاة، ويسحبونها في الطريق السيار،ضاربين خطورة الأمر عرض الحائط.

وأثار الفيديو، استياء لدى المواطنين،الذين عبروا عن سخطهم من هذا الفعل،الذي أصبح منتشرا في الآونة الأخيرة،على غرار حادثة بئر خادم.