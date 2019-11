بالفيديو.. شركة ناشئة تُخطط لمكافحة الإحتباس الحراري بفرن شمسي

وفق ل صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الشركة الناشئة، تستعين بالذكاء الإصطناعي لتجعل مرايا مصفوفة قادرة على تركيز ضوء الشمس في نقطة واحدة.

وعقب تركيز ضوء الشمس، يتم الحصول على حرارة 1000 درجة مئوية، أي ما يقارب ربع درجة حرارة سطح الشمس.

وبوسع هذه الحرارة أن تستخدم في عمليات التصنيع بقطاعات مثل الصلب والإسمنت، الأمر الذي من شأنه أن يعين البشرية على تفادي أبرز سبب لإنبعاثات ما يعرف بغازات الدفيئة.

وفي حال تحقق ذلك، فإنه سينعكس بشكل إيجابي على البيئة، لأنّ المصانع، التي تستعمل الوقود الأحفوري “المحروقات”، مسؤولة عن نحو 7 % من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

