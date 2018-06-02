بالفيديو.. شوقي غريب:”الجزائر بلدنا الثاني وأشكر زطشي على حفاوة الإستقبال”

أكد مدرب المنتخب المصري الأولمبي “شوقي غريب” أنه يعتبر الجزائر بلده الثاني مُشيدا بحفاوة إستقبال رئيس الفاف “خير الدين زطشي”.

وقال أمس “شوقي غريب” للقناة الرسمية للإتحاد الجزائري على “اليوتيوب” بمناسبة الحصة التدريبية لمنتخبه الأولمبي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

“أولا يجب أن نشيد بحفاوة إستقبال الفاف وعلى رأسها السيد زطشي الذي سهل لنا المهمة ونحن إخوة والجزائر بلدنا الثاني”.

“مركز سيدي موسى تحفة عالمية ويُمكن القول أنه السبب الأول لسيطرة المنتخب الوطني الجزائري على الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة”.