بالفيديو..صبري لموشي يواصل تحدي “بن سبعيني”.. ومارسيليا يُهين رين

هزم فريق “أولمبيك مارسيليا” أمسية اليوم السبت مُضيفه “رين” بثلاثية دون رد في الأسبوع 20 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وسجل ثلاثية اللقاء الذي إحتضنه ملعب “طريق لوريون” كل من “فالير جيرمان” ،”سانسون” وفلوران توفان” في الدقائق 35، 45 و82.

والمُلفت أن ثلاثية فريق الجنوب جاءت كُلها من جهة الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” الذي شارك في منصب ظهير أيسر.

ورغم أداءه السيئ دفاعيا إلا أن لاعب الخضر قدم أداء مقبول في الجانب الهجومي بفضل توزيعاته الرائعة التي لم تُستغل.

وأكمل إبن مدينة قسنطينة المُباراة إلى غاية نهايتها بينما دخل الجزائري الأخر “مهدي زفان” في الدقيقة 81 مكان زميله “تراوري”.

ويُذكر أن رامي يُصر على اللعب في منصبه المُفضل كمدافع محوري لكن مُدربه صبري لموشي يُشركه كظهير أيسر.