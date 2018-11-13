بالفيديو.. صيد “الجرودة البرية” بين المتعة والصحة بصحاري الوادي 

مع انخفاض في درحات الحرارة وتزين الصحراء باخضرارها جراء هطول الامطار تتكاثر الجرودة او ما يعرف “الجرابيع”.

أين تتحرك عشرات الاصحاب حاملين معداتهم لصيد هذا النوع من الحيوانات البرية.

ويتم اصطيادها وذبحها وتناولها نظرا للقيمة الغذائية العالية اضافة الى انها مفيدة جدا للمرضى السكري وفقر الدم ومقوي جنسي اضافة الى انه يكسب الجسم مناعة من عدد من الامراض.

الوادي أحد أشهر صيادي هذا النوع من احيوانات البرية بصحراء الحدودية الشرقية للولاية.

بعد تتبعد أثار ه ومعرفة الحفر التي يتواجد بها ومن اي مخرج يخرج يعمل بتوقيف يتناسب مع غروب الشمس أو شروقها أين تكون الحصيلة كبيرة.

ويقوم أهل الصحراء بالعلاج والتداوي من الطبيعة وما تزخر عليهم من حيوان أو أعشاب كحل وطب بديل لا يزال يتوار من جيل الى جيل.