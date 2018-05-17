خرج ليلة امس الأربعاء طالبات الإقامة الجامعية العفرون 03 اناث بالعفرون بقيادة ممثلات الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين في حركة احتجاجية عارمة ، بعد تفطنهم لطريقة تحضير الكسكس بطريقة “عفنة” جعلتهم ينفرون من اكله والدخول في احتجاج.

سيناريو الاحتجاج بدأ مع بداية فترة اليوم الاول من وجبة “سحور” ، اين تقدم الطالبات لمطعم الاقامة لأخذ وجباتهم قصد السحور، ولكن المفاجئة كانت بعدم فتح المطعم لغاية الساعة الحادية عشرة ليلا ، اين عرف طابور التوزيع كما هائلا من الطالبات ، ليتفطن بعض الطالبات لوجود مادة الكسكس على طاولة خشبية عفنة تم فركه فوقها ومن ثمة توزيعه لهن عن طريق العمال دون استعمال القفاز ، الشيء الذي اثار حفيضتهن وجعلهن يخرجن في مسيرة احتجاجية عارمة داخل اسوار الاقامة، مطالبين باحترام الطلبة واحترام حرمة الشهر الكريم بوجبات تليق .

هذا وندد المكتب الولائي للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين بالعفرون على لسان أمينها الولائي عبدالغني.ب للاوضاع الذي تشهدها مطاعم الاقامات بالعفرون ، بشن حركة احتجاجية شاملة لكل الاقامة اذا ما استمر الوضع على حاله.