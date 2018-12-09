بالفيديو ..طلبة جزئريون يطورون صاروخ محلي ويدخلون منافسة الدولية

تمكنت 13باحثا من مختلف تخصصات بمعهد الطيران بجامعة سعد دحلب بالبليدة، من تطوير صاروخ محلي الصنع.

الصاروخ يصل طوله الى6أمتار وارتفاع إلى 7كلم مما سمح لهم بالمشاركة في منافسات الدولية وتأهل إلى دورة الولايات المتحدة الأمريكية في صناعة الصواريخ خلال شهر جوان من سنة 2019 .

حيث تمكن الفريق بعد مجهودات كبيرة من تطوير صاروخ إلى قدرات تصل الى 9كلم ارتفاع في السماء، الصاروخ تمت صناعته بمواد محلية و ايادي جزائرية داخل ورشة وإشراف استاذ جامعي بعد أشهر من البحث والتطوير.

حيث نجح الفريق من تركيب أجزائه بنجاح، حيث سيدخل الفريق البليدة في منافسة شديدة وتحديه دول معروفة بصناعة الصواريخ منها فرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القادمة.

وكانت قناة “النهار” هي السباقة في زيارة ورشة صناعة الصواريخ بمعهد الطيران والعلم الفضاء.