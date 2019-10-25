بالفيديو.. “ريال مدريد” يضم عطال في الميركاتو الشتوي؟

منح المدرب الفرنسي لفريق ريال مدريد الإسباني “زين الدين زيدان” قائمة اللاعبين الذين يُريد ضمهم للرئيس “فلورنتينو بيريز”.

القائمة ضمت 3 لاعبين من بينهم النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “يوسف عطال” مثلما كشف عنه موقع “دون بالون” الإسباني.

ذات الموقع أضاف ان “عطال” يوجد في مفكرة “زيزو” رفقة “دافيد كلابريا” الظهير الأيمن لميلان وكذا “لوكاس كلوسترمان” لاعب لايبزيغ الألماني.

ويُفاضل الفريق الملكي بين الثلاثي من أجل التعاقد مع واحدا منهم خلال الميركاتو الشتوي القادم ليكون الظهير الأيمن للميرينغي.