بالفيديو.. عمليات تهريب ضخمة جهارا نهارا في الجنوب والأمن الغذائي للجزائريين في خطر!

تكشف لقطات فيديو تحصلت عليها “النهار أونلاين” من أقصى نقطة في الجنوب الجزائري، وتحديدا على الحدود مع مالي والنيجر، عمليات تهريب ضخمة.

وتًظهر اللقطات المصورة، تجمعا لعدة شاحنات من الوزن الثقيل، لتفرغ شحنات كبيرة وضخمة من المواد التموينية، في منطقة مفتوحة.

وبحكم الحجم الكبير من المواد الغذائية التي يتم تفريغها على الحدود قبل أن تعبر إلى الجهة الأخرى، فقد تحولت تلك المنطقة إلى ما يشبه قاعدة لوجيستية.

ويتزامن تسريب تلك اللقطات مع الرسالة التي وجهها 5 سيناتورات من الجنوب لقيادة الجيش، للمطالبة بالتدخل لوقف استنزاف الاقتصاد الوطني.

وقال السيناتورات الخمسة إن كميات كبيرة وضخمة من البضائع المدعمة تعبر الحدود تحت غطاء التصدير وأيضا عبر التهريب.

وحذر أصحاب الرسالة الموجهة لقيادة الجيش من مخاطر هذا الاستنزاف، غير أن ادارة الجمارك أصدرت بعد تلك الرسالة بيانا توضيحيا.

وقالت الجمارك في بيانها إن الحكومة الحالية لم تصدر أي تراخيص لتصدير مواد تموينية مدعمة إلى دول الجنوب.

ويُفهم من بيان الجمارك أن السلع المدعمة التي تعبر الحدود نحو مالي والنيجر وبكميات ضخمة وغير مسبوقة، هي عمليات تهريب وليس تصديرا.

ويدفع بيان الجمارك لطرح أسئلة أخرى حول نجاعة عمليات مكافحة التهريب، ما دامت شحنات ضخمة جدا تعبر الحدود يوميا، وقبل ذلك يتم تجميعها في مساحات شاسعة ومناطق مفتوحة.