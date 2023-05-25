بالفيديو .. عمورة يسجّل هدف خرافي في الدوري السويسري

سجّل الدولي الجزائري محمد أمين عمورة هدفا عالميا رفقة فريقه لوغانو في شباك يونغ بويز في قمة الجولة 35 من البطولة السويسرية.

وتلاعب مهاجم الخضر في الدقيقة 88 من عمر المواجهة، بحارس المنافس من مسافة بعيدة جدا، عندما سجّله الهدف الجميل بطريقة جميلة.

ويواصل ابن مدينة جيجل إمتاعه جمهور لوغانو بطريقته الخاصة، سيما وأنه أصبح يسجّل اهدافا جميلة جدا في الأونة الأخيرة.

يذكر، أن المباراة انتهت بفوز الجزائري ورفقائه بثنائية نظيفة أمام متصدر الدوري السويسري.

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