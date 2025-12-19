بالفيديو.. عناصر المنتخب الوطني يجرون جلسة تصوير قبل “الكان”

أجرى عناصر المنتخب الوطني، جلسة تصوير، قبل مباشرة مغامرتهم ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، للجلسة التصويرية التي أجراها رفقاء القائد رياض محرز، بالقميص الجديد للخضر.

كما أظهر الفيديو الذي نشرته “الفاف”، الأجواء المرحة، والحماسية، بين لاعبي المنتخب الوطني، التي ميزت هذه الجلسة التصويرية.

يذكر أن المنتخب الوطني يتواجد ضمن المجموعة المجموعة السابعة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وسيفتتح مشواره في هذه “الكان”، يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة منتخب السودان.