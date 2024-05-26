بالفيديو.. عوار هدافا مع روما في الكاتشيو

أحرز الدولي الجزائري حسام عوار، هدفا جميلا في مباراة فريقه روما التي جمعته بالمستضيف إمبولي في الكالتشيو.

وسجل حسام عوار هدفا شخصيا في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد غياب طويل جدا، في المباراة التي جرت بملعب “كارلو كاستيلاني”.

وقدم عوار مستويات جيدة، رغم الخسارة التي مني بها رفقة زملائه بنتيجة 2 مقابل 1 تحت أنظار مدربه دي روسي.

كما نال مهاجم الخضر اشادة إدارة “الذئاب” التي كتبت عبر الصفحة الرسمية على “تويتر” “ولدنا واعر”.