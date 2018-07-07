بالفيديو ..عيش تشوف ..حفلة تع “البيام” في الصالة !

تختلف احتفالات الجزائريين من عائلة إلى أخرى، بحسب العادات والتقاليد التي ثوارتوها .

وما يلفت النظر ، هو لجوء بعض العائلات إلى إقامة حفلات النجاح في امتحان شهادة التعليم الأساسي في قاعات الأفراح.

ويعتبر ياسين نموذجا، لما ذكرنا، حيث فضل أن يقيم احتفال نجاح إبن أخيه في شهادة التعليم الأساسي في قاعة الحفلات.

وقال ياسين وهو مقاول، أنه أراد أن يُفرح ابنه أخيه بأن يجمع كل العائلة في قاعة الحفلات لكونه يحبه ويعزه كثيرا.

ولا يعتبر ياسين الوحيد الذي أقام احتفال النجاح في قاعة الحفلات.

حيث أن الطلبات على قاعات الأفراح من أجل الاحتفال بمثل هذه المناسبات بالجملة.

لكون أن الناجحين أصبحوا ينافسون العرسان بإقامة حفل ضخم وهو ما أكدة مسير بقاعة الحفلات بالقليعة.