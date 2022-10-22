بالفيديو.. فاران يدخل في نوبة بكاء هيستيرية بعد اصابته مجدّدا

غادر الدولي الفرنسي رافاييل فاران ملعب “ستامفور بريدج”، وسط نوبة بكاء هيستيرية بعد اصابة خطيرة تلقاها خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد امام تشيلسي.

و ابدى فاران تخوفه الكبير من الاصابة التي اجبرته على الخروج، و التي قد تحرمه من المشاركة في مونديال قطر رفقة منتخب فرنسا.

وكان فاران قد عانى كثيرا من الاصابة في وقت سابق، قبل ان تعاوده مجدّدا.، في لقاء اليوم.

يذكر. ان اللقاء المثير انتهى بالتعادل الايجابي بين “البلوز” و “الشياطين الحمر” بهدف مقابل هدف.

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