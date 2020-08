بالفيديو.. فرحات يفتتح موسمه الجديد بتمريرة حاسمة وفوز رفقة نيم

وشارك فرحات، أساسيا في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد لليغ1 الفرنسية.

وقدم اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، مردودا جيدا طيلة أطوار اللقاء، كلله بتمريرة حسامة، جاء على إثرها الهدف الرابع لنيم، والأخير في المباراة.

يذكر أن هاريس بلقبلة، شارك هو الآخر أساسيا إلى جانب مواطنه زين الدين فرحات، في هذه المباراة التي انتهت لصالح نيم بنتيجة 4-0

🇫🇷 #Ligue1@FerhatZinedine 🇩🇿 caps off a resounding @nimesolympique victory with a wonderful outside of the foot assist to seal a 4-0 victory against Stade Brest https://t.co/FjFeVVk76A

— ArabBallers (@Arab_Ballers) August 23, 2020