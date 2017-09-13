يعيش المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، على وقع فضيحة مزدوجة مهددة بالتفاعل كرويا وقضائيا.

واتهم تيكانوين، اللاعب الأسبق للخضر في ثمانينات القرن الماضي، بسرقة ملفات خاصة بالفاف من مركز سيدي موسى.

واستنادا إلى ما نقله تلفزيون “النهار” على لسان الدولي السابق عبد القادر حرّ، فإنّه راح ضحية اتهامات بالسرقة.

وتابع حرّ :”كنت خارجا من مركز سيدي موسى، حين فوجئت بالمدير الفني الوطني فضيل تيكانوين يلاحقني”.

وأردف: “طلب تيكانوين من أمن المركز عدم السماح لي بالمغادرة وتفتيش حقيبتي”.

وأضاف: “لدي الشهود.. قال لهم فتشوا حقيبته، وانزعوا منه المفاتيح، والحمد لله بعد تفتيشي لم يجدوا شيئا”.

وكشف حر أنه كتب تقريرا مفصّلا عن الحادثة إلى رئيس الفاف خير الدين زطشي والكاتب العام.

كما أوعز المدافع السابق لنادي جيل هندسة الجزائر، أنّه أبلغ علي فرقاني رئيس ودادية قدامى اللاعبين.

ورفع اللاعب الدولي الاسبق وعضو إدارة بالمديرية الفنية التابعة للفاف عبد القادر حر، دعوى قضائية ضد تيكانوين، بتهمة القذف.

وقال حر في تصريح خص به تلفزيون “النهار”: “رفعت دعوى قضائية ضد تيكانوين لقد اتهمني بالسرقة وهذا قذف”.

وأكد أيضا أنه سيجتمع بالرئيس زطشي زوال اليوم (14.00 سا)، ومن المنتظر أن يحضر تيكانوين الاجتماع أيضا.

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