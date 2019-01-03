بالفيديو.. فلسطيني جاء لحضور قمة “ليفربول-السيتي” من أجل محرز !!

نشر الحساب الرسمي لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” حوارا مع مناصر فلسطيني للسيتيزن قبل قمة “ليفربول” المقررة بداية من الساعة التاسعة.

وقال المناصر الفلسطيني للسيتي المدعو كرم أبو شمالة الذي يُقيم بهولندا منذ أربع سنوات أنه يقضي عطلته بإنجلترا وخصص يوم الخميس لحضور قمة الليفر ضد السيتي.

وأضاف المناصر الفلسطيني أنه يناصر السيتي منذ 10 سنوات وهو مُعجب بطريقة لعبهم مُتمنيا تحقيق الفوز ضد الريدز لتقليص الفارق لأربع نقاط.