فيغولي مُمررا حاسما مع غلطة سراي

تألق أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي بألوان فريقه غلطة سراي في الدوري التركي الممتاز، وذلك عندما منح تمريرة حاسمة خلال مواجهة ناديه أمام الضيف غازي عنتاب.

مواجهة الجولة ال11 انتهت في شوطها الأول بتفوق زملاء “سوسو” بهدف يتيم دون رد، قبل أن يُضيف كريم أكتورك أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة ال73 بعد تمريرة حاسمة من لاعب المنتخب الوطني الذي شارك بديلا لزميله يلاماز في الدقيقة ال46.

وعقب اللقاء نشر “سوسو” صورة له من المواجهة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأرفقها بعبارة:”الحمد الله”.

طالع أيضا:

ورد في وقت سابق الدولي الجزائري، سفيان فيغولي على إدارة ناديه بطريقته الخاصة، وذلك بعد أن عرضت عليه هذه الأخيرة، فسخ عقده، مقابل نيل نصف راتبه السنوي، والرحيل بداية من الميركاتو الشتوي المُقبل.

وكشف الإعلام التركي، بأن “سوسو” أعلم مُسيريه بأنه لا ينوي الرحيل، إلا عند إيجاده عرضا يُناسبه من الناحيتين المالية والرياضية، وبأنه لن يرضخ للضغوطات التي فُرضت وستُفرض عليه في الفترة اللاحقة.

وأوضح موقع “فوتو سبور”، عن وجود نية لدى مُتوسط الميدان بالعودة إما لليغا الفرنسية أو الليغ 1 الفرنسية، ولكنه لا يمتلك لحد الساعة عروضا منهما.

وأشار ذات المصدر في نهاية المطاف، لإستمرار بطل إفريقيا مع “السيم بوم” الى غاية نهاية عقده، صيف 2022، خاصة وأن الفرق المهتمة به لن تغامر بالتعاقد معه، وهو الذي سيُضيع شهرا كاملا من المُنافسة بمناسبة تواجده في “الكان” رفقة الخضر.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp