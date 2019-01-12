بالفيديو.. قضية جديدة تنفجر في “لافيجري” بسبب رقم القميص !!

ستكون لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة في مواجهة قضية جديدة في الأسبوع القادم بعد ماحدث اليوم السبت بملعب “01 نوفمبر 1954” بالمحمدية.

في لقاء فريق “إتحاد الحراش” ضد الضيف “ترجي مستغانم” الذي إنتهى بالتعادل السلبي لحساب الجولة ال17 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

ورفع الفريق الحراشي إحترازت أثناء المباراة ضد لاعب ترجي مستغانم بسبب حمله للرقم 10 وهو ليس مدون في ورقة اللقاء بذلك الرقم.

وأكد مدرب الضيوف أن فريقه أشرك في مباراة اليوم العديد من اللاعبين الشبان الذي لا يتوفرون على الأقمصة ماجعل أحد اللاعبين يُشارك برقم ليس رقمه.

وأضاف نفس المتحدث أن حكم اللقاء “نسيب” وافق في البداية على إشراك اللاعب الشاب بالرقم 10 لكن تدخل المحافظ غير الأمور.