بالفيديو..كازوني: “أريد مشجعين يقفون خلفنا طيلة 90 دقيقة أمام السياربي”

دعى المدرب الفريق لفريق مولودية الجزائر بيرنارد كازوني أنصار مولودية الجزائر بالإلتفاف خلف فريقهم في مباراة الداربي أمام شباب بلوزداد.

وتحدث كازوني لوسائل الإعلام صبيحة اليوم خلال الحصة التدريبية التي خاضها العميد بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان قائلا:

“أريد أن يشجعنا الأنصار وأن يكونوا من ورائنا طيلة 90 دقيقة لأنه من المحتمل أن يكون هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ”

وأضاف: “”المجموعة متواجدة في حالة نفسية جيدة، والجميع مركز على عمله، مع الرغبة في التواجدة في القمة يوم المباراة ”

وإختتم كازوني حديثه قائلا: “المباراة تحمل طابع الداربي، ونحن نعلم جيدا ما يلزم فعله من أجل الفوز بالمباراة وهدفنا أن نكون جاهزين بنسبة 100%”.