بالفيديو.. كتائب القسام تجري عملية جراحية لأسيرة اسرائيلية

نشرت كتائب “القسام” مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر عددا من مقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لأسيرة في غزة. والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة “طوفان الأقصى”.

وقالت المستوطنة الأسيرة بغزة “ميا شيم” التي ظهرت في فيديو “القسام” وهي تتم معالجتها:”أنا في غزة”. “أصبت إصابات بالغة في يدي.. عالجوني وأجروا لي عملية جراحية استغرقت 3 ساعات..وكل شيء على ما يرام”. وتابعت الأسيرة “أطلب فقط إعادتي للمنزل بأسرع وقت، أعيدوني لعائلتي، من فضلكم أخرجونا من هنا بأسرع وقت ممكن”.

وكان الناطق باسم كتائب “القسّام” أبو عبيدة قد قال في كلمة له:”عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا ما بين 200 – 250″. و”ما هو موجود عند كتائب القسام هو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى”.

و أضاف أبو عبيدة: “نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب”. و أشار إلى أن “22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن”.

كما تابع الناطق باسم كتائب القسام:”لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا. وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك”.

اطلاق سراح مستوطنة صهيونية وطفليها

و قامت كتائب عز الدين القسام، بإطلاق سراح مستوطنة صهيونية وطفليها. بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات.

و نشرت قناة الجزيرة، قبل قليل، فيديو يوثق إطلاق سراح هذه المرأة مع طفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات.