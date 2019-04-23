بالفيديو لحظة إيداع إسعد ربراب سجن الحراش
قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد يصدر أمرا بإيداع رجل الاعمال يسعد ربراب رهن الحبس الموقت.
يسعد ربراب تم تقديمه كمشتبه به ظهيرة يوم امس الاثنين امام وكيل الجمهورية من قبل فصيلة الأبحاث لدرك باب جديد.
للاشتباه فيه في قضية فساد تتعلق بمخالفة حركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وهي التهم التي احيل بموجبها للتحقيق القضائي.
https://www.youtube.com/watch?v=r7C62k_JC8g
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