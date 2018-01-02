أكد رئيس النادي الهاوي لفريق “نصرحسين داي” “مراد لحلو” أن إجتماع رؤساء الأندية برئيس الرابطة لم يخرج بأي نتيجة تُذكر.

وقال “لحلو” خلال نزوله اليوم الثلاثاء ضيفا على برنامج “نقاش على المباشر” في تلفزيون النهار.

“من المُفترض أن موضوع الإجتماع الحديث عن مرحلة الذهاب والتحضير لمرحلة العودة لكن للأسف “محفوظ قرباج” والرؤساء غيرو مسار الإجتماع”.

وأضاف:”ليس من حق رئيس الرابطة الحديث في الإجتماع عن الإشاعات والخلاف الدائر بينه وبين زطشي “.

“كان على قرباج الدخول في صلب الموضوع مُباشرة وليس التبرير لأن ذلك جعله في قفص الإتهام”ّ.