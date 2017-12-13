بالفيديو.. لخضر بريش:”السيمبوزيوم كان ناجحا.. لكن”

أكد الإعلامي الجزائري لخضر بريش اليوم الأربعاء أن ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية التي إنعقدت في اليوميين الماضيين كانت ناجحة.

وقال بريش خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار:”أنا سعيد لنجاح السيمبوزيوم خاصة وأنه لم شمل كل الفاعلين في الكرة الجزائرية”.

وأضاف أن الندوة تناولت عديد الورشات المُهمة وكان فيها الكثير من العمل الجاد لكن يبقى المُشكل في التطبيق حسب بريش.

وأردف المُتحدث قائلا:”توصيات السيمبوزيوم تحتاج لقرار سياسي من أجل تطبيقها لأن الفاف ووزارة الشباب والرياضة لاتملك القدرة على تطبيق ذلك”.