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الرياضة

بالفيديو.. لوكاكو يمنح انتر فوز مثير أمام بورتو في رابطة الأبطال

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. لوكاكو يمنح انتر فوز مثير أمام بورتو في رابطة الأبطال
لوكاكو
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أنقذ الدولي البلجيكي لوكاكو من خسارة قاسية أمام انتر ميلان في ذهاب ثمن نهائي من دوري ابطال أوروبا.

وسجّل لوكاكو الهدف الوحيد للفريق الايطالي الدقيقة 86 خلال المباراة التي جرت بملعب “سان سيرو” بايطاليا.

كما عرفت المباراة القوية والشيقة طرد لاعب بورتو أوتافيو في الدقيقة أوتافيو في الدقيقة 78، أي قبل دقائق من تسجيل الهدف الوحيد.

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