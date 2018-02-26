بالفيديو.. ماجر:”أعجبت بمستوى المحليين وستكون لهم فرصة في اللقاء الودي القادم”

الرياضة
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بالفيديو.. ماجر:”أعجبت بمستوى المحليين وستكون لهم فرصة في اللقاء الودي القادم”
بقلم وليد كويني

أبدى الناخب الوطني رابح ماجر، رضاه على مردود اللاعبين المحليين خلال تربصهم الذي إختتم اليوم بمركز سيدي موسى.

وصرح ماجر أمسية الإثنين للقناة الرسمية للفاف، قائلا:”التربص جرى في ظروف جيدة، كان من المفروض أن نلعب مباراة ودية لكننا عوضناها بمباراة تطبيقية”.

كما أضاف الرجل الأول في العارضة الفنية للخضر:”شاهدت مستوى جيد وإندفاع بدني قوي واللاعبون يريدون مكانة في المنتخب الأول”.

في الأخير أشار ماجر قائلا:”سوف نستدعي لاعبين محليين في المباريات الودية القادمة، لنعمل منتخب متكامل ومواصلة تحقيق النتائج”.

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