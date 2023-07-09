بالفيديو.. مبابي يصنع الحدث من الكالميرون باللباس التقليدي

خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي، الأضواء، خلال زيارته إلى الكاميرون، خاصة بعد ظهوره باللباس التقليدي لمسقط رأس والده.

وتداولت الصحافة العالمية، صور، ومقاطع فيديو، للزيارة التي قام بها مبابي للكاميرون، مبرزة الأجواء التي عاشها هناك.

كما ظهر النجم الفرنسي، في احدى الصور، مرتديا الزي التقليدي للمنطقة، كما قام بعدة أنشطة على غرار مشاركته في مباراة استعراضية مع أطفال الكاميرون.

وحظيت الزيارة التي قام بها كيليان مبابي، إلى الكاميرون، بتفاعل كبيرة من عشاق اللاعب ومتابعيه، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.