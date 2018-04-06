بالفيديو.. مبعوث الفيفا:”سندعم الفاف ماديا وفنيا من أجل مشروعها لبناء مراكز تكوين”

الرياضة
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بالفيديو.. مبعوث الفيفا:”سندعم الفاف ماديا وفنيا من أجل مشروعها لبناء مراكز تكوين” مبعوث الفيفا للجزائر
بقلم وليد كويني

أبدى مبعوث الفيفا المكلف بمنطقة إفريقيا والكراييب، فيرون موسونغو-أومبا، إعجابه الكبير بمرافق الإتحاد الجزائرية لكرة القدم وبمشروعها المستقبلي.

وهذا خلال الزيارة التي يقوم بها للجزائر بدعوة من رئيس الفاف خير الدين زطشي، أين زار مركز سيدي موسى اليوم وعقد ندوة صحفية.

قال فيها:” بالنيابة عن رئيس الفيفا، أود أن أشكر الجميع على الترحيب الحار الذي تلقيته في هذا البلد الجميل”.

“الهدف من زيارتي، هو عقد جلسة عمل مع جدول أعمال لبرنامج تطوير الكرة وإنشاء مراكز تدريب في مختلفة مناطق من البلاد”.

“الفيفا معجبة بها المشروع الكبير الذي وضعته الفاف من أجل كرة القدم، ومستعدة لمرافقته ماليا وبالدعم الفني”.

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