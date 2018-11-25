بالفيديو.. مبولحي ينهار برباعية أمام التعاون

تلقى الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، أربعة أهداف كاملة، خلال المواجهة التي جمعت فريقه الإتفاق، بنادي التعاون، لحساب الجولة الـ10 من الدوري السعودي.

وكان زملاء ريس مبولحي، متقدمين في النتيجة على حساب الضيوف، بثنائية نظيفة، كما أضاعو العديد من الفرص لتعميق الفارق.

وتمكن نادي التعاون، من العودة بقوة، بعد الدقيقة الـ30 من الشوط الأول، أين بدأ مهرجانه بتسجيل 4 أهداف، في شباك حارس المنتخب الجزائري، اثنين منها عن طريق ضربة جزاء.

يذكر أن رايس مبولحي، تألق في معظم مباريات فريقه الإتفاق، هذا الموسم، قبل أن ينهار أمام نادي التعاون.