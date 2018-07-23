فيديو: متسوّلة تتحول إلى إمرأة متأنقة !!

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، مقطع فيديو لإمرأتين تدعيان الفقر بالتسول.

ويظهر في الفيديو إمرأتان كانتا تتسولان في الشارع، وعند انتهائهما غيّرا الملابس وركبا في شاحنة.

ولم يذكر صاحب الفيديو،مكان الواقعة،معلّقا “أن المتسوّلة تقوم بتغيير ملابسها فيأتي مول الهاربين، ليأخذها وكأنها أنهت العمل وتنتظر نقل العمال”.