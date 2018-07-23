فيديو: متسوّلة تتحول إلى إمرأة متأنقة !!

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، مقطع فيديو لإمرأتين تدعيان الفقر بالتسول.
ويظهر في الفيديو إمرأتان كانتا تتسولان في الشارع، وعند انتهائهما غيّرا الملابس وركبا في شاحنة.
ولم يذكر صاحب الفيديو،مكان الواقعة،معلّقا “أن المتسوّلة تقوم بتغيير ملابسها فيأتي مول الهاربين، ليأخذها وكأنها أنهت العمل وتنتظر نقل العمال”.
شاهدوا عصابات التسول كيف تستغل النساء و الاطفال من اجل جمع الاموال كما يوضح الفيديو حيث ان المتسولة تقوم بتغيير ملابسها فيأتي مول الهاربين ليأخذها وكأنها انهت العمل و تنتظر نقل العمال .
Publiée par وزارة الفقر والسّعادة sur Lundi 23 juillet 2018
التعليقات (1)
حي قاريدي 2 بالقبة بجوار تقاطع الطرق الدائري الكبير المؤدي الى جسر مركز الارشيف الوطني.المكان يبعد بامتار قليلة من وكالة سونلغاز قاريدي 2