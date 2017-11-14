طالبت سيدة محجبة، من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، الإلتفاتة للمرأة وتحسين وضعها في المجتمع.

السيدة المغاربية، أفضت لماكرون الوضعية المزرية التي تعيشها النساء رفقة أبنائهم، مشددة على أهمية مساعدتهن لإثبات وجودهن في الحي.

وكان ذلك خلال زيارة قام بها “ماكرون” إلى حي”بورغون” الشعبي بـ”توركوان”في مدينة “ليل”، أين التقى نساء الحي واستمع إلى إنشغالاتهم.

للإشارة، حي “بورغون” من الأحياء الشعبية في “توركوان”، بُني في سبعينيات القرن الماضي، يحوي 88 % مساكن إجتماعية معضمها مهدد بالهدم.