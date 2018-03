بالفيديو.. محرز:”مُباراة ويست بروميتش ألبيون ستكون معركة كبيرة”

وقال “محرز” في تصريح لقناة “ليستر” اليوم:”حضرنا جيدا لهذا اللقاء وسنُجري غدا أخر حصة تدريبية لنا قبل التنقل إلى ويست بروميتش ألبيون”.

“سنحاول العودة بنتيجة إيجابية في لقاء صعب ضد فريق جيد.. رغم إحتلالهم المركز الأخير سيقدمون كل شيئ من أجل الفوز وإبقاء أمالهم في البقاء”.

وكان “محرز” قد سجل هدف التعادل لفريقه في لقاء الذهاب الذي إنتهى بالتعادل بهدف لهدف على بين الفريقين.

"This week has been good." 💪

