بالفيديو ..محرز هدافا ويقود الأهلي للفوز بخماسية في دوري أبطال آسيا

سجل الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الاثنين، هدفين جميلين في مباراة فريقه الأهلي السعودي أمام الشرطة العراقي، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد رياض محرز فريقه الأهلي السعودي للفوز بخماسية مقابل هدف واحد. حيث سجل هدفاً في الدقيقة الـ72 من المباراة التي جرت بملعب “الجوهرة” بمدينة الملك عبد الله الرياضية، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني من مجموع خمسة اهداف في المباراة لصالح فريقه.

ونال محرز تنقيطا ممتازاً بعلامة 9.6 من 10 حسب موقع “صوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

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