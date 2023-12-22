بالفيديو.. محرز هداف مع الأهلي ويعزز رصيده التهديفي

نجح الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، في هز الشباك مجددا، خلال المواجهة التي جمعتهم بفريق الحزم.

وشارك محرز، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الأهلي، في هذه المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم الحزم، برسم الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وبرز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ46 من عمر الشوط الاول، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل لفريق الأهلي، برأسية محكمة.

وبهذا تمكن رياض محرز، إضافة هدف جديد إلى رصيده لهذا الموسم مع نادي الأهلي السعودي، ليبلغ ثمانية أهداف.