بالفيديو.. محرز وطفلاه يحتفلان بالكريسمس

احتفل اللاعب الجزائري رياض محرز، رفقة طفليه بعيد الميلاد الذي يصادف اليوم الإثنين، اللذين يظهران معا لأول مرة.

ونشرت “ريتا” زوجة اللاعب الجزائري، فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” يظهر فيه أولادها الكفلة عناية وابنها الأصغر وهما يرتديان قبعات “بابا نويل”.

وكانت خلفها شجرة الميلاد، مزينة بالمصابيح الملونة، وأمامها علب الهدايا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها زوجة محرز صورا لإبنها الأصغر، حيث كانت تفضل دائما اخفاءه عن الصحافة.

بينما نشرت صور ابنتها “عناية” في أكثر من مرة، وكانت حاضرة خلال تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015/2016.