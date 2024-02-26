بالفيديو.. محرز يعلن اطلاقه مشروع جديدة خاص به

أعلن الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين، عن اطلاقه مشروع جديد، متمثل في تطبيق جديد عبر الانترنت، خاص به.

وفي مقطع فيديو، له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أعلن محرز، اطلاق تطبيق الخاص، والذي يحمل اسم “RM26”.

كما أوضح قائد الخضر، بأن هذا التطبيق، سيتيح لمتابعيه، ومحبيه، فرصة الاطلاع على مساره اليومي، وجميع مستجداته، من خلال كواليس، صور، ومقاطع فيديو حصرية.

وأضاف النجم الجزائري رياض محرز، بأنه سيمنح الفرصة لمتابعيه من خلال هذا التطبيق، للفوز بجوائز عديدة، وجد مغرية.