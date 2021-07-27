بالفيديو.. محرز يُسجل مُخالفة عالمية مع السيتي

سجل أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز مُخالفة عالمية مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في أول مُباراة ودية تحضيرية.

الساحر الجزائري كان وراء هدف التقدم للسيتيزنس في الدقيقة ال25 من مُخالفة رائعة أمام نادي بريستون نورث إند أف سي.

وكان قائد المُنتخب الوطني الجزائري قد التحق بتحضيرات الفريق الأزرق السماوي يوم الإثنين الماضي.

وعرفت التشكيلة الأساسية تواجد بعض الأسماء الشابة إضافة إلى فيرناندينو، ماندي، دياز، آكي، وكانسيلو.