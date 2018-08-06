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بالفيديو.. محرز يُهدي لقب “الدرع الخيرية” لفريقه السابق !

الرياضة
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بالفيديو.. محرز يُهدي لقب “الدرع الخيرية” لفريقه السابق !
بقلم أمير بهلول

نشر الجزائري “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي” فيديو له عبر “الإنستغرام” شكر فيه فريقه السابق وأهداه لقب الدرع الخيرية الذي أحرزه يوم أمس ضد “تشيلسي”.

ويظهر محرز رفقة “ميندي” أين قال هذا الأخير: “شكرا لوهافر هذا لكم”، في حين قال “محرز”.: “لوهافر.. هذا نحن ومن هنا”. في إشارة للفريق الذي وصل إليه.

يذكر أن كلا اللاعبان سبق لهما اللعب في صفوف نادي “لوهافر” قبل أن ينتقل كل لاعب إلى فريق آخر.


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