بالفيديو.. محرز يُسجل مُخالفة رائعة ويُضيف الثاني للخضر ضد تونس

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بالفيديو.. محرز يُسجل مُخالفة رائعة ويُضيف الثاني للخضر ضد تونس صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تتوجه الأنظار في هاته الأثناء إلى ملعب “حمدي العقربي” بتونس أين يواجه أشبال بلماضي منتخب “تونس” في مُباراة ودية هي الثالثة في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي جرى بسيدي موسى.

مُهاجم فريق السد القطري بغداد بونجاح منح التقدم للمنتخب الوطني الجزائري في الدقيقة ال19 بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات سكنت شباك الحارس التونسي معز حسن، الهدف الذي سجله إبن ولاية وهران ضد نسور قرطاج هو الهدف رقم 19 في مسيرته مع الخضر.

نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز أضاف الهدف الثاني للخضر في الدقيقة ال28 من مخالفة رائعة من على حدود منطقة العمليات، ويُعتبر هذا الهدف رقم 21 لصاحب الرجل اليسرى السحرية مع المنتخب الوطني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1007918

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com