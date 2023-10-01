بالفيديو.. محيوص يهدي فوز جديد لناديه ايفردون ويرفع رصيده التهديفي

قاد الدولي الجزائري أيمن محيوص، اليوم الأحد، ناديع ايفردون، لتحقيق فوز جديد، صمن الدوري السويسري، على حساب نادي سانت جالين.

وشارك محيوص، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه ايفردون، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السويسري.

وتمكن المهاجمة الدولي الجزائري، من تسجيل الهدف الوحيد في هذا اللقاء، والذي أهدى من خلاله الفوز لفريقه.

وبهذا نجح أيمن محيوص، من رفع رصيده التهديفي إلى 6 أهداف، من أصل ستة مباريات شارك فيها إلى حد الآن في جميع المنافسات رفقة ناديه ايفردون.