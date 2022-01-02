بالفيديو.. مدير الإعلام في غانا يكشف إمكانية إلغاء ودية الجزائر من عدمها

كشف مدير الإعلام في الإتحاد الغاني لكرة القدم هنري أسانتي. أن الامور تسير بشكل ما يرام في بيت منتخب “النجوم السوداء” الذي سيواجه الجزائر يوم الأربعاء المقبل.

وقال أسانتي حول مباراة الجزائر التي ستجري بالعاصمة القطرية الدوحة أمام أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي “نملك حاليا 13 لاعب فقط ثلاثة حراس و 8 لاعبي وسط و مهاجم واحد و مدافع واحد”.

وأضاف أسانتي في فيديو له عبر “اليوتوب” ” نملك 7 لاعبين في الدوري الإنجليزي سيلتحقون بنا قبل الأربعاء للعب ضد الجزائر”.

وعن المستجدات قال “نتوقع ان نصل لعشرين لاعب قبل مباراة الجزائر اذا سارت الأمور بشكل طبيعي”.