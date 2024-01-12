بالفيديو.. مزياني يحفز لاعبي بارادو خلال زيارته للاعبين

قام الدولي الجزائري الطيب مزياني بزيارة فريقه السابق نادي بارادو قبل لقاء نجم مقرة الذي جرى ضمن الجولة 13 من البطولة الوطنية.

و التقى الطيب مزياني عدد من مسؤولي نادي بارادو على غرار الرئيس حسان زطشي، ولاعبي النادي الذين شاركوا في اللقاء.

وسبق مهاجم النادي الإفريقي حاليا، حمل قميص نادي “الباك” في وقت سابق، قبل ان ينظم لعدد من الأندية العربية وبالخصوص السعودية و التونسية.

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