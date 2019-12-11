بالفيديو.. مسيرة في العاصمة للمطالبة بحماية المسار الانتخابي

الوطني
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بالفيديو.. مسيرة في العاصمة للمطالبة بحماية المسار الانتخابي
بقلم أسماء.ع

نظم، صبيحة اليوم الأربعاء، مواطنون، مسيرة حاشدة أمام المحكمة العليا للمطالبة بالمسار الانتخابي.

وطالب المتظاهرون، من الهيئات الدستورية العليا للبلاد حماية الانتخابات، بعد التجاوزات التي سجلت ضد بعض الناخبين خارج الوطن.

ورفع، المشاركون، شعارات “لا للتدخل الأجنبي”، “سيادة الشعب في تقرير مصيره”، “عندما تكون الجزائر في خطر، يصبح الانتخاب فرض”.

وشهدت المسيرة، مشاركة رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش.

للإشارة، سيكون أزيد من 24 مليون الجزائري، الخميس، على موعد مع الانتخابات، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين المرشحين الخمسة.

ويتعلق الأمر بكل من عبد المجيد تبون، علي بن فليس، عبد القادر بن قرينة، عزالدين ميهوبي، وعبد العزيز بلعيد.


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