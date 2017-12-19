بالفيديو.. مصباحي:”ولدعلي سامح في الرياضة ولاهي بإبعاد بيراف”

إستغرب “محمد طاهر مصباحي” رئيس الإتحاد الإفريقي للكاراتي تركيز وزير الرياضة “ولد علي” على إبعاد “بيراف” عوض الإهتمام بقطاعه المشلول.

وقال “مصباحي” خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار اليوم الثلاثاء.

“وزير الرياضة مُهتم فقط بإبعاد رئيس اللجنة الأولمبية “مصطفى بيراف” عوض العمل على تطوير الرياضة والبحث عن الحلول”.

وتسائل مصباحي أيضا:”هل مُهمة وزيرالشباب والرياضة في دولة عظيمة كالجزائر هي إبعاد بيراف؟ هل كُلف بهذا؟”.

وأكد نفس المُتحدث أن وزارة الرياضة ترفض إستقباله للحديث عن البرنامج التنظيمي للألعاب الإفريقية القادمة للكاراتي التي ستحتظنها الجزائر.

وذلك بسبب صداقته مع “بيراف” مُتناسية حسبه أنه مبعوث رسمي من طرف الإتحادية الإفريقية للعبة.