بالفيديو.. مضوي:”يا السطايفية راني فاهمكم”

أكد المُدرب الجديد لفريق النجم الساحلي التونسي خيرالدين مضوي أنه يتفهمُ غضب أنصار الوفاق السطايفي منه بعد مُغادرته المُفاجئة للفريق.

وقال مضوي للصحافة التونسية على هامش تقديمه كمُدرب جديد للنجم:” كُنت أتوقع ردة الفعل السلبية للجماهير السطايفية بعد مُغادرتي للفريق”.

وأضاف مضوي:”عدم تقبلهم لأمر مُغادرتي جاء لأنني تُوجت بالعديد من الألقاب مع النسر الأسود ولدي مكانة خاصة في قلوب السطايفية”.

وختم “خيرو”:”أتشرف بتدريبي لفريق كبير بحجم النجم الساحلي التونسي خاصة وأنه تحدا جديد في مسيرتي جاء بفضل إنجازاتي مع الوفاق”.