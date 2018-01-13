أكد “شريف ملال” الرئيس المُستقبلي لفريق “شبيبة القبائل” والعضو البارز داخل بيت “الكناري” أن المسيريين لم يقوموا بغلق قائمة المُستقدمين.

وقال اليوم عقب نهاية لقاء فريقه مع “شباب وادي رهيو” لتلفزيون النهار:”هناك المزيد من اللاعبين اللذين سيلتحقون بالشبيبة قريبا”.

وأضاف:”نُفضل عدم ذكر الأسماء حاليا حتى نُتم الأشياء بشكل رسمي.. في ما يخص “بلكالام” المدرب “سعدي” هو من يتحدث عن ذلك”.

وفيما يخص الوضعية الحالية التي تعيشها الشبيبة قال:”سنفتح رأس مال الشركة الرياضية مثلما تحدثنا في الأيام الماضية وسأكون مُساهما فيها”.

وختم “ملال”:”سنعمل على إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة بفضل العمل الجماعي الذي سنقوم به رفقة الطاقم الفني والمسيريين”.